Kwalificatie komt niet meer in gevaar: Mertens straks in Champions League te bewonderen met Napoli

Door: Mike De Beck

22/08/17 - 22u35

© photo news.

Voor de vierde keer in de geschiedenis van de club en het tweede jaar op rij heeft Napoli zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Na de 2-0-zege uit de heenwedstrijd wonnen de Napolitanen ook op het veld van het Nice van Mario Balotelli en Wesley Sneijder (0-2). Dries Mertens was ook vanavond een gesel voor de Franse verdediging en trof met een goedgemikt schot in de tweede helft de paal. Ook Olympiakos (met Vadis en Guillaume Gillet) plaatste zich ten koste van Rijeka.