Celtic ondanks vier tegengoals naar groepsfase Champions League

22/08/17 - 19u56 Bron: ANP

Scott Sinclair tekende iets voorbij het halfuur voor de 1-1 © reuters.

Celtic is de eerste ploeg die zich middels de play-offs heeft weten te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Dat ging ten koste van FC Astana. Na de 5-0 thuisoverwinning van vorige week was de 4-3 nederlaag vandaag voldoende.

De Celtic-fans zullen vooraf nauwelijks slecht geslapen hebben in aanloop naar de return in Kazachstan, maar echt overtuigend was de prestatie van hun ploeg vandaag niet. Nadat Kristoffer Ajer de bal iets voor het halfuur in eigen doel had gewerkt en FC Astana daarmee op voorsprong bracht, leek Scott Sinclair niet veel later de beslissing te brengen met de 1-1.



De thuisploeg uit Kazachstan moest zodoende nog zes goals maken vanwege de 5-0 van vorige week op Celtic Park. Dat de Kazachen niet zonder slag of stoot opgaven, ondervond Celtic na rust. Na 69 minuten stond het 4-1 voor FC Astana. Een ultieme Houdini-act zat er echter niet in. Olivier Ntcham en Leigh Griffiths bepaalden de eindstand op 4-3. Celtic zien we terug in de groepsfase van de Champions League.