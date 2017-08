De Camargo zet APOEL Nicosia al meteen op rozen in Champions League

MDB

Slechts twee minuten waren we ver op Cypriotische bodem in de laatste voorronde van de Champions League. Maar meer dan een uitstekend aangesneden hoekschop had Igor De Camargo niet nodig om APOEL Nicosia op voorsprong te trappen. De Braziliaanse Belg zette zijn team al meteen op rozen in het duel met Slavia Praag (bekijk de beelden hieronder).