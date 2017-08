Penaltystopper Mignolet van levensbelang voor Liverpool

Door: Mike De Beck

Champions League Liverpool beschikt over goede papieren. Als het voor het eerst in drie jaar nog eens wil meegraaien in de vetpotten van de Champions League moet het de 1-2 voorsprong volgende week met hand en tand verdedigen. Mignolet speelde een hoofdrol door op het veld van Hoffenheim een elfmeter te stoppen. Divock Origi bleef op de bank gekluisterd.

Een grote afwezige in het Rhein-Neckar-Arena: Philippe Coutinho. Officieel met een blessure aan de rug, officieus omdat hij last zou hebben van trasferitis. Barcelona zou een miljoenenbedrag klaarstomen om de Braziliaan naar Camp Nou te halen.



Het maakte de opdracht er voor Liverpool niet meteen makkelijker op. De Liverpudlians werden onder druk gezet en dat resulteerde in een strafschop. Vederlicht weliswaar. Een kolfje naar de hand van Andrej Kramaric die vorig seizoen vanop de strafschopstip vijf op vijf scoorde. Wat kon er fout gaan voor Hoffenheim? De inzet van Kramaric was echter veel te zwak waardoor Mignolet zijn zevende strafschop in het shirt van Liverpool wist te keren. Van levensbelang.

Haarfijne vrije trap Het sein voor Trent Alexander-Arnold om de hoofdrol op te eisen. De 18-jarige snaak krulde een vrije trap met een fraaie penseeltrek in de benedenhoek. Dat heet dan loepzuiver. Aan de overzijde kwam Gnabry oog in oog te staan met Mignolet, maar de Rode Duivel maakte zich goed breed. De rebound van Wagner likte de paal. Mignolet deed dat alweer voortreffelijk.

Na de koffie kwam het gevaar vooral van de voet van Serge Gnabry. De Duitse vleugelspeler deed wel de netten trillen, maar werd terecht teruggefloten omdat hij buitenspel liep. Niet veel later knalde diezelfde Gnabry een volley hoog over doel.



Hoffenheim ging dan naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar kon het stevige blok van Liverpool niet ontwrichten. Integendeel zelfs, de treffer viel aan de overzijde. Na een snel genomen vrije trap kreeg de ingevallen James Milner enorm veel ruimte op links. De vicekapitein trachtte het leer voor doel te gooien, maar via de borst van Nordtveit verdween de bal in doel: 0-2.



Mark Uth milderde wel nog door de 1-2 in de verste hoek te knallen, maar de troepen van Jürgen Klopp beschikken wel over de beste papieren voor de terugwedstrijd. Afspraak op woensdag 23 augutus.