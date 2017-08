Mertens en Napoli mogen geen supporters meenemen naar Nice

Bewerkt door: MH

Een prefectoraal besluit verbiedt de supporters van Napoli om veiligheidsredenen op dinsdag 22 augustus naar Nice te reizen voor de terugwedstrijd van de play-offronde voor de Champions League. Dat kondigde OGC Nice op haar website aan.

Het besluit bepaalt dat "de aanwezigheid van Napoli-supporters, in de straten rond het stadion, ernstige veiligheidsrisico's inhoudt". Het bezoekersvak, dat zo'n 3.100 plaatsen telt, wordt wel opengesteld voor Nice-supporters.



Een soortgelijke maatregel werd door de Italiaanse autoriteiten genomen voor de heenwedstrijd op woensdag 16 augustus. Rellen in augustus 2015 voor de aftrap van een vriendschappelijke wedstrijd tussen beide ploegen in Nice (3-2) vormt de basis voor het conflict.