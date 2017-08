Real Madrid-spelers domineren shortlist voor Champions League Awards

YP

4/08/17 - 13u21 Bron: Belga

© afp.

Champions League-winnaar Real Madrid is ruim vertegenwoordigd in de genomineerden voor de Champions League Awards. Dat maakte de UEFA vandaag bekend. De Madrilenen leveren liefst zes spelers. Manchester United levert alle genomineerden voor de prijs van Beste Speler in de Europa League.