Dries Mertens met Napoli tegen Nice en Mario Balotelli in Champions League

Door: redactie

4/08/17 - 12u33

© photo news.

In Nyon is vanmiddag geloot voor de play-offs van de Champions League. Dries Mertens neemt het met Napoli op tegen het Nice van Mario Balotelli. Voor Liverpool, met Simon Mignolet en Divock Origi, kwam het Duitse Hoffenheim uit de trommel. Basaksehir, dat Club Brugge uitschakelde in de derde voorronde, werd gekoppeld aan Sevilla FC.