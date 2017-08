Onmachtig Club hangt snel in de touwen in Istanboel en moet nu overleven in Europa League

Door: Mike De Beck & Peter Luysterborg

2/08/17 - 21u35

© photo news.

video Exit Club Brugge in de Champions League. Blauw-zwart wekte vanavond in Istanboel geen moment de indruk te kunnen overleven in de voorrondes van het kampioenenbal. Na ruim een halfuur hing Club al in de touwen. Goals van Adebayor en Visca mepten de troepen van Ivan Leko voortijdig KO. Een onmachtig Club kon niet meer terugslaan en moet nu vol aan de bak in de play-offs van de Europa League. Sneuvelt het ook dààr, zit het Europees avontuur er eind augustus al op.

Club kreeg maar geen voet aan de Turkse grond en achterin hadden ze de handen vol met de fysieke présence van Adebayor en de vinnigheid van Edin Visca. Die laatste mocht na het defensief geklungel op de Brugse linkerflank met zijn linker uithalen: 2-0. Niet veel later spatte een nieuwe pegel van diezelfde Visca uit elkaar op de paal. Vooraan stond Jelle Vossen op een eiland en was de kopbal van Denswil het enige wat Club in de eerste helft op aanvallend gebied in elkaar kon steken.