Refaelov: "Hopelijk even goed als in 2014-2015"

TOMAS TAECKE

2/08/17 - 10u02

© photo news.

Zes goals, dat was het aandeel van Lior Refaelov (31) toen Club het in 2015 tot in de Europese kwartfinales schopte. Nu de Israëliër terug is, hoopt hij blauw-zwart ook buiten de landsgrenzen opnieuw de weg te tonen. "Laat ons beginnen met vanavond."

Zijn ogen blinken, zijn charmante glimlach kan hij niet verbergen. Wanneer we in de perszaal van het Fatih Terim-stadion aan Besiktas refereren, weet Refaelov zijn gezicht niet in de plooi te houden. Als kers op de taart van een prachtig Europees seizoen, klopte blauw-zwart die andere club uit Istanboel op eigen veld. Een mooie gedachte uit 2015, die Club tegen Basaksehir moet sterken. "Het was een fantastische week voor ons", aldus Refaelov gisteren te midden enkele tientallen rumoerige Turken. "Eerst gaan winnen in Besiktas en daarna was er ook nog de gewonnen bekerfinale. Hier speelden we voor 70.000 Turkse fans en dat was héél speciaal. Het was een grote ervaring waaraan we nog vaak terugdenken."



De kwalificatie voor de kwartfinales in Besiktas was toen hét hoogtepunt van een prachtig Europees seizoen. Eentje waarin Refaelov onder andere met zes goals uitblonk. "Ik hoop dat dit terugkomt. (lacht) Ik voel me goed en dat is belangrijk om progressie te boeken. Na een goeie voorbereiding ben ik klaar om een goed seizoen te draaien. Laat ons beginnen met vanavond. Zowel individueel als collectief kunnen we nog veel beter. Het gaat stilaan de goeie kant op met Club Brugge, maar toch hebben we nog veel te bewijzen."