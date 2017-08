Ajax wacht zware avond: eerbetoon voor Nouri, maar ook proberen door te stoten in Champions League

Bewerkt door: PL

1/08/17 - 16u48 Bron: ANP

Op een avond dat veel supporters een eerbetoon willen brengen aan Abdelhak Nouri, moet Ajax morgen tegen Nice het hoofd koel houden en zich plaatsen voor de play-offs van de Champions League. "Wij willen Appie en zijn familie ook steunen", zegt Ajax-trainer Marcel Keizer. "Maar we zullen ons ook een beetje voor alles rond deze wedstrijd moeten afsluiten."

Om het niet nóg moeilijker te maken voor de spelers, toont Ajax woensdagavond pas na de opwarming een clip van de middenvelder - die blijvende hersenschade opliep - op de grote schermen van de ArenA. De spelers krijgen dat niet mee omdat ze op dat moment in de kleedkamer zijn. Ajax hangt zelf grote spandoeken voor Nouri op in het stadion, supporters werken nog aan een grote sfeeractie.



De verwachting is dat de meeste fans in de uitverkochte ArenA opstaan in minuut 34, het rugnummer van het talent dat nooit meer zal voetballen. Daarna zal er een lang applaus weerklinken. "Jezelf op zoiets voorbereiden is lastig", aldus Keizer. "Maar ik heb vooral de jonge jongens gewezen op wat er hen te wachten staat."



Keizer verwacht niet dat Nice, dat thuis moest vrede nemen met een 1-1 gelijkspel, zonder zijn geblesseerde topschutter Mario Balotelli direct voor de aanval zal kiezen. "Ik denk dat ze zeker in het eerste uur geen andere dingen gaan doen", aldus Keizer over de tegenstander, die voor eigen publiek lang op de counter speelde. "Het zal voor ons nog een hele klus worden om tegen zo'n sterke ploeg verder te komen. We hebben weer aan uitslagen van andere Nederlandse clubs gezien dat het allemaal niet zo makkelijk meer is."