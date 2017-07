Laurens De Bock opvallende afwezige in selectie Club voor Europese return in Turkije

MH

31/07/17 - 13u53

© photo news.

Ivan Leko heeft vandaag zijn 21-koppige selectie bekendgemaakt voor de terugwedstrijd in de derde voorrondes van de Champions League tegen het Turkse Basaksehir. Opvallende afwezige in die lijst is Laurens De Bock. Of de linksback met een blessure kampt, is vooralsnog onduidelijk. Verder is er geen plaats in de selectie voor Anthony Limbombe en Dorin Rotariu, net als in de heenwedstrijd. Abdoulay Diaby is er dan weer wel bij.



Dit zijn de 21 namen die het voor Club tot een goed einde moeten brengen in Turkije:



Doelmannen: Ethan Horvath, Guillaume Hubert, Jens Teunckens



Verdedigers: Helibelton Palacios, Dion Cools, Bjorn Engels, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Ahmed Touba



Middenvelders: Timmy Simons, Marvelous Nakamba, Jordi Vanlerberghe, Ruud Vormer, Hans Vanaken



Aanvallers: Lior Refaelov, Thibault Vlietinck, Emmanuel Dennis, José Izquierdo, Abdoulay Diaby, Jelle Vossen, Jéremy Perbet