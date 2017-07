Anderlecht maakt doelstellingen kenbaar en gaat de Champions League in met nieuwe shirtsponsor (en drone)

DM

Verzekeringsmaatschappij Allianz is de nieuwe shirtsponsor van landskampioen RSC Anderlecht voor de wedstrijden in de Champions League, zo maakten beide partijen vandaag bekend tijdens een persconferentie in het Constant Vanden Stockstadion.

Vanden Stock: "Ik wil de titel, de beker en Europese overwintering"

Traditioneel spreekt het Anderlecht-bestuur daags voor de start van het nieuwe seizoen ook de ambities voor de komende voetbaljaargang uit. Dit seizoen wordt opnieuw weer hoog gemikt. "Ik wil de titel pakken, de Beker winnen en in de Champions League overwinteren", bekende Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock donderdag tijdens een persconferentie in het Astridpark.



"Het zou mooi zijn als we eens een keer de tweede ronde van de Champions League kunnen halen. Wij spelen voor de 54e keer op rij Europees, als ik het juist heb doen enkel Benfica en FC Barcelona beter. Ons doel dit seizoen is ons Europees statuut bevestigen. Op die manier kunnen wij ook de Belgische ranking verbeteren. Als we de huidige achtste plaats op die ranking tot het einde van het seizoen kunnen behouden, komt de landskampioen komend seizoen bij de loting in de eerste pot van de Champions League terecht", aldus de 74-jarige Vanden Stock.



De Anderlecht-voorzitter beseft maar al te goed het belang van het kampioenenbal en de miljoenen aan inkomsten die daarmee gepaard gaan. "De Champions League zorgt in vergelijking met de Europa League voor een enorm financieel verschil en dat laat ons toe onze beste spelers bij de club te houden, op Youri Tielemans na. We willen hen allemaal graag hier houden."