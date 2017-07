Odjidja en Olympiakos met één been in laatste voorronde van Champions League

DM

25/07/17 - 23u00 Bron: Belga

Het Griekse Olympiakos heeft een goede uitgangspositie veroverd in de derde voorronde van de Champions League. Olympiakos won de heenwedstrijd bij het Servische Partizan Belgrado met 1-3 en staat zo met één been in de vierde en laatste voorronde van het kampioenenbal. Vadis Odjidja-Ofoe speelde de volledige wedstrijd aan Griekse zijde.

Olympiakos ging bij Partizan op zoek naar een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd in Piraeus. Die zoektocht ging goed van start toen Marko Marin (ex-Anderlecht) zijn ploegmaat El Fardou Ben Nabouhane kon bereiken in het strafschopgebied en die na zes minuten de score kon openen.



Lang kon de ploeg van coach Besnik Hasi niet genieten van de voorsprong, want vier minuten later kwam Partizan alweer langszij via een doelpunt van Leandre Tawamba. Toch kon Olympiakos nog met een zege terug naar Griekenland afreizen dankzij een schitterend schot in de winkelhaak van opnieuw Ben Nabouhane (56.) en nog een derde doelpunt van de ingevallen Emmanuel Emenike in de toegevoegde tijd (90.+1). Voormalig Standard-speler Mehdi Carcela werd door Hasi na 80 minuten naar de kant gehaald bij Olympiakos.



Minder succes voor Badibanga en AEK Athene

Bij het Moldavische Sheriff Tiraspol staat sinds februari van dit jaar Ziguy Badibanga onder contract. In de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League ontving Tiraspol het Azerbeidzjaanse Qarabag. Badibanga, ex-Anderlecht en Charleroi, stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen in een scoreloos gelijkspel.



AEK Athene heeft geen goede beurt gemaakt in de derde voorronde van de Champions League. Thuis verloor het met 0-2 van het Russische CSKA Moskou. Viktor Klonaridis werd na een uur tevergeefs ingebracht om het tij te doen keren. Doelpuntenmakers bij CSKA waren Alan Dzagoev (45.+1) en Pontus Wernbloom (56.).