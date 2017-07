Basaksehir-coach: "Wedstrijden van STVV bekeken om coaching Leko te ontleden"

DM

"We hebben veel respect voor Club Brugge, maar het zal een moeilijke match worden, zowel voor ons als voor hen." Met die boodschap kwam Basaksehir-coach Abdullah Avci naar het Jan Breydelstadion, daags voor het treffen in de derde voorronde van de Champions League.

Basaksehir heeft zijn huiswerk klaar. Avci opende met het opsommen van een indrukwekkende lijst successen van Club Brugge om te besluiten dat ze heel veel respect hebben voor hun tegenstander. "Wij groeien exponentieel en doen ervaring op, maar we hebben zeker ook een stevige organisatie. Het is de eerste keer dat we de kwalificatieronde spelen voor de Champions League, maar we willen goed voetbal brengen en met een goed resultaat terugkeren naar Turkije."



Wedstrijden STVV bekeken om Leko te leren kennen

Basaksehir wil zeker ook genieten van deze ervaring, maar benadrukt dat er 180 minuten gespeeld moeten worden en dat ze tijdens de thuismatch zeker een resultaat willen neerzetten. "We hebben veel kwaliteit en ervaring op internationaal niveau. Ik wil geen voorspellingen doen of zeggen hoeveel kans we maken. We zullen zien na de eerste match. Het wordt zeker een moeilijke match, maar ook wij zijn voorbereid en zullen heel geconcentreerd en gefocust aan de aftrap staan", aldus kapitein Emre Belözoglu.



Club Brugge-coach Ivan Leko gaf te kennen dat hij zes matchen analyseerde. "Maar ook wij hebben ons huiswerk klaar en de analyse gemaakt. We hebben de matchen tegen AZ Alkmaar en Athletic Bilbao van dichtbij gevolgd. En als ze nog veranderen van systeem, zullen we ons daar aan aanpassen."



Opvallend genoeg heeft de ex-bondscoach van Turkije zich verdiept in het spelsysteem van STVV van vorig seizoen, dit om de werkwijze van Leko te ontleden: "Vorig jaar speelde Club onder een andere coach en in een ander systeem, dus hadden we niet veel aan die wedstrijden. Bijgevolg heb ik heel wat matchen van Sint-Truiden bekeken"