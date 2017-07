UEFA start procedure op tegen Celtic en Linfield na rellen in CL-duel

Bewerkt door: PL

De UEFA heeft een disciplinaire procedure opgestart tegen de Schotse kampioen Celtic en de Noord-Ierse kampioen Linfield FC, die vorige week tegen elkaar speelden in de tweede voorronde van de Champions League.

Celtic-aanvaller Leigh Griffiths wordt beschuldigd van het provoceren van het thuispubliek. Na de 0-2 zege van zijn team bond hij een sjaal in de groen-witte kleuren van Celtic aan de doelpaal van Linfield. De Noord-Ieren riskeren dan weer een sanctie voor het gedrag van hun supporters, die een fles naar Griffiths gooiden en op het einde van de wedstrijd het veld bestormden. De disciplinaire en ethische commissie van de UEFA buigt zich donderdag over de zaak en de strafmaat.



Op voorhand was al duidelijk dat de confrontatie tussen de rivaliserende teams tot ongeregeldheden kon leiden. De UEFA besliste daarom in samenspraak met beide clubs en de Noord-Ierse politie om de wedstrijd te verplaatsen naar vrijdag. Celtic bood geen tickets aan en raadde zijn supporters af de verplaatsing naar Windsor Park te maken.



Linfield heeft een voornamelijk protestantse achterban, terwijl Celtic opgericht is als club voor de Ierse katholieken in Glasgow. Bovendien onderhoudt Linfield een goede relatie met Glasgow Rangers, de eeuwige rivaal van Celtic.



Woensdag staat de terugwedstrijd in Celtic Park op het programma.