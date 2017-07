Club-tegenstander Istanboel Basaksehir verliest toptalent Ünder aan AS Roma (en haalt twee toppers in huis)

Door: redactie

14/07/17 - 19u43

Ünder trekt naar AS Roma. © rv.

Istanboel Basaksehir, vicekampioen in Turkije en tegenstander van Club Brugge in de derde voorronde van de Champions League, ziet de 20-jarige aanvaller Cengiz Ünder naar AS Roma vertrekken. De Turkse club heeft ook twee nieuwe spelers binnengehaald. De Turkse aanvaller Mevlut Erdinc komt over van Hannover en de Zwitserse middenvelder Gokhan Inler verlaat Besiktas.

Ünder, die vrijdag twintig jaar wordt, zou AS Roma volgens mediaberichten dertien miljoen euro kosten. Hij scoorde vorig seizoen zeven keer in de Turkse Super Liga. Voor de Turkse nationale ploeg scoorde hij twee keer in vier interlands. Basaksehir neemt het in de derde voorronde van de Champions League op 25 of 26 juli op tegen Club Brugge. Het team kan nog altijd rekenen op heel wat (voormalige) internationale toppers. Onder meer Emmanuel Adebayor, Gaël Clichy en Emre Belezoglu zijn er actief.



Aanwinst Erdinc is 30 jaar en speelde eerder al voor onder meer Sochaux, PSG, Rennes, Saint-Etienne en Hannover. In de Franse Ligue 1 scoorde hij liefst 92 keer, en ook voor de Turkse nationale ploeg legde hij er al acht in het mandje. Inler is 33 jaar en speelde behalve voor Beskitas al voor Udinese, Napels en Leicester City, waarmee hij de Premier League won.