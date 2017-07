Club wil Nice en Basaksehir ontlopen in Champions League

Door: Tomas Taecke

14/07/17 - 08u11

© photo news.

Vijf tegenstanders kunnen vandaag aan Club Brugge gekoppeld worden tijdens de loting voor de derde voorronde van de Champions League. Die wedstrijden worden afgewerkt op 25 of 26 juli en 1 of 2 augustus. Blauw-zwart, dat door Coördinator Sport Roel Vaeyens vertegenwoordigd zal worden, moet daarbij enkele kleppers zien te ontlopen. Ondanks de status van reekshoofd kan Club de Turkse nummer twee Basaksehir of de Franse nummer drie OGN Nice ontmoeten. Eerder hoopt het bij de loting op Steaua Boekarest, AEK Athene of Young Boys Bern, de vicekampioenen in Roemenië, Griekenland en Zwitserland.



Als de Bruggelingen deze voorronde overleven, wacht hen in de Champions League play-off als niet-reekshoofd sowieso een taaie klant. Onder andere Sevilla, Napoli, Liverpool en Ajax behoren dan tot de mogelijkheden. Als Club in de derde voorronde al uitgeschakeld wordt, moet het in de laatste voorronde van de Europa League aan de slag.