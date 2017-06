Celtic, Legia en APOEL kennen hun tegenstanders in tweede voorronde Champions League

Eline Van Der Meulen

19/06/17 - 13u12 Bron: Belga

© getty.

Dedryck Boyata (Celtic Glasgow), Vadis Odjidja-Ofoe (Legia Warschau) en Igor De Camargo en Urko Pardo (beiden APOEL Nicosia) kennen hun tegenstanders in de tweede voorronde van de Champions League. De UEFA lootte vandaag immers voor de eerste en tweede voorronde van het kampioenenbal komend seizoen. Boyata treft de winnaar van het duel tussen het Noord-Ierse Linfield en het San Marinese La Fiorita, terwijl Odjidja-Ofoe naar Finland trekt voor een duel met IFK Mariehamn. APOEL ten slotte neemt het op tegen de Luxemburgse kampioen F91 Dudelange van Brusselaar Yassine Benajiba.

De Moldavische kampioen Sheriff Tiraspol, met Ziguy Badibanga in de kern, ontmoet het Albanese Kukësi.



Schema tweede voorronde:



APOEL (Cyp) - F91 Dudelange (Lux)



Zalgiris Vilnius (Lit) - Ludogorets (Bul)



Qarabag (Aze) - Samtredia (Geo)



Partizan Belgrado (Ser) - Buducnost Podgorica (Mon)



Hibernians (Mal)/FCI Talinn (Est) - FC Salzburg (Oos)



Sheriff Tiraspol (Mol) - FK Kukësi (Alb)



FC Astana (Kaz) - Spartaks Jurmala (Let)



Bate Borisov (Wru) - Alashkert (Arm)/Santa Coloma (And)



MSK Zilina (Svk) - FC Kopenhagen (Den)



Hapoel Beer-Sheva (Isr) - Honved Boedapest (Hon)



NK Rijeka (Kro) - New Saints (Wal)/Europa FC (Gib)



Malmö FF (Zwe) - Vardar Skopje (Mac)



HSK Zrinjski (Bos) - NK Maribor (Slo)



Dundalk (Ier) - Rosenborg (Noo)



Hafnarfjördur (IJs) - Vikingur (Far)/Trepça 89 (Kos)



Linfield (Nir)/La Fiorita (SMa) - Celtic (Sch)



IFK Mariehamn (Fin) - Legia Warschau (Pol)