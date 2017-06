Niet de omhaal van Mandzukic, maar wel deze parel is de mooiste goal van de Champions League

Glenn Van Snick

video De Turkse aanvaller Cenk Tosun heeft afgelopen seizoen het mooiste doelpunt in de Champions League gemaakt. Tosun scoorde in november vorig jaar op spectaculaire wijze in de thuiswedstrijd tegen Benfica. Mario Mandzukic strandde met zijn fenomenale omhaal in de finale tegen Real Madrid op de tweede stek.