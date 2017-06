Tweede CL-triomf in anderhalf jaar: Zidane schaart zich in select rijtje

Bewerkt door: MH

3/06/17 - 23u59 Bron: ANP

© afp.

Het ene na het andere record sneuvelde vanavond bij Real Madrid. Ook coach Zinédine Zidane heeft net als de 'Koninklijke' geschiedenis geschreven.

© epa.

Zidane werd in januari 2016 aangesteld als hoofdcoach van Real Madrid als opvolger van de ontslagen Rafael Benítez. Dat bleek een schot in de roos. Anderhalf jaar later heeft de 44-jarige Fransman twee keer de Champions League gewonnen, plus ook nog de landstitel in het afgelopen seizoen. Met zijn tweede opeenvolgende Europa Cup-1/Champions League-winst schaart hij zich in een rijtje met negen andere coaches. Arrigo Sacchi was de laatste coach die hetzelfde presteerde als Zidane nu, in de seizoenen 88/89 en 89/90.



Als trainer heeft 'Zizou' in de Champions League nu al beter gepresteerd dan in zijn spelerscarrière. Zidane stond als voetballer drie keer in de finale van het kampioenenbal en verloor er twee. Beide verloren finales speelde hij voor Juventus. De gewonnen finale kwam hij uit voor Real Madrid.