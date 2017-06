Duizelingwekkend: deze records schoot Cristiano tegen Juventus aan flarden

Yari Pinnewaert en Manu Henry

3/06/17 - 22u08 Bron: ANP

© ap.

Hij werkt zich andermaal in de geschiedenisboeken: Cristiano Ronaldo.

© photo news.

* Cristiano Ronaldo zorgde vanavond voor zijn derde én vierde treffer in een Champions League-finale. Sinds het seizoen 1992/1993 doet niemand beter.



* Cristiano Ronaldo heeft niet alleen met twee doelpunten Real Madrid de eindzege in de Champions League bezorgd maar zichzelf ook de topscorerstitel. In het Champions League-seizoen 2016/2017 maakte Ronaldo met de twee goals tegen Juventus (4-1) erbij, twaalf doelpunten. De Portugees ging Lionel Messi voorbij op de ranglijst die op elf treffers stond. Het is de zesde keer dat Ronaldo topscorer is geworden van het kampioenenbal.



* De laatste vijf Champions League-seizoenen was Ronaldo steeds de meest trefzekere speler. Nooit eerder deed iemand hem dat voor.



* De 32-jarige spits maakte in Cardiff zijn 104e en 105e treffer in het hoofdtoernooi van de Champions League. Ronaldo is nu ook de eerste speler die in drie Champions League-finales wist te scoren.



* Ronaldo heeft mede door zijn doelpuntenproductie voor de vierde keer de koningsklasse van het Europese clubvoetbal gewonnen. Hij komt daarmee op gelijke hoogte met Clarence Seedorf, Xavi, Andrés Iniesta and Lionel Messi.



* Dankzij zijn twee goals is Real ook het eerste team dat de Champions League twee keer op rij wint.



* De eerste goal van Ronaldo was ook de 500ste van Real in de Champions League. Daarmee is het de eerste club die deze mijlpaal weet te bereiken.



* Die eerste goal vanavond bleek ook de 600ste uit de carrière van 'CR7'.