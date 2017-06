Cristiano is een wonderkind

Stephan Keygnaert

3/06/17 - 22u40

© afp.

Het was een vreemde, dolle, waanzinnige finale. "We spelen tegen Fiorentina", grapte Gigi Buffon na de opwarming - een verwijzing naar het zeldzame paarse shirt van 'De Koninklijke'. Het dak was dicht van het National Stadium of Wales. Ook dát voelde bizar aan, alsof je naar de jumping in de Mechelse Nekkarhal zat te kijken - voetbal hoort thuis in de vier jaargetijden. Juventus opende sterk, en Navas hield Pjanic van het openingsdoelpunt. 'Juve' was scherp in de duels, hield het tempo strak en oogde autoritair. Maar het is bekend dat Real Madrid niet goed in de wedstrijd moet zitten om te scoren. Kroos, aan een uitstékende partij bezig, versnelde, waarna op rechts Cristiano en Carvajal een één-twee opzetten. De heer Ronaldo haalde de trekker over (0-1). Dat lag niet in de lijn van het matchverloop. Maar wacht, het zou nog gekker worden. Mario Mandzukic - straatverlichting in Turijn, zo óógt hij, althans. Gisteravond kwam hij op de proppen met een gewéldige uitvinding. Een borstcontrole, gevolgd door een fénomenale omhaal - van haast óp de rand van het strafschopgebied (1-1). Fantasietjes die je normaal enkel toedicht aan buitenaardse wezens als Messi en Cristiano.

Le Roi Zizou

Het tweede bedrijf was al helemáál knotsgek. 'Fiorentina' wérvelde nu plots, en kwam voor een tweede keer op voorsprong. De auteur? Paulo Henrique Casemiro. Hij acteerde in een vorig leven in publiciteitsspots voor houthakkershemden, bij wijze van spreken. Zijn atoomschot vanop dertig meter week af op een oude Madrileense vriend - Sami Khedira - en caramboleerde zowaar naast de grijparmen van Buffon (1-2).



Juventus was van slag - hoe vaak gebeurt dát? En Cristiano tikte aan de eerste paal de 1-3 langs de arme Buffon - zijn 600ste doelpunt in zijn glorieuze loopbaan. Een vijfde Gouden Bal wenkt voor Superman.

En Juve? Drié treffers geïncasseerd in een uur! Wat zeggen we? Viér in negentig minuten - de ingevallen Asensio scoorde in de blessuretijd! Mama mia! Geen geluk voor jou, arme Gigi. Juventus verloor zijn vijfde opeenvolgende Champions League - dat is stilaan een indrukwekkend rijtje.



Asi gana el Madrid. Real wint voor de derde keer in vier jaar tijd Europa Cup 1. Dat kunnen we toch een dynastie noemen. Een klein tijdperkje. En Zizou... zowaar de éérste coach die twee seizoenen op rij de Champions League-trofee mag kussen. Le Roi Zizou. Moeten we nu blijven meewarig lachen met hem? I Used To Rule The World, zong Coldplay door de DJ-boxen van het Millennium Stadium. Een héle vreemde Koninklijke avond in Cardiff, is het geworden. 'Fiorentina' won de Champions League. Eén zekerheidje, evenwel: Cristiano is een wonderkind.