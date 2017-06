250.000 valse artikelen van Juventus en Real Madrid in beslag genomen

Bewerkt door: Glenn Van Snick

3/06/17 - 13u49 Bron: Belga

Tijdens operatie 'Leggenda' zijn meer dan 250.000 valse artikelen van topclubs Juventus en Real Madrid in beslag genomen. Dat deelde de politie van Turijn vandaag mee.

De politie onderschepte meer dan 250.000 namaakproducten zoals T-shirts van beide ploegen. De economie van Italië zou vier miljoen euro schade opgelopen hebben. Vier mensen werden opgepakt en beschuldigd van heling en vervalsing. Zij zouden een netwerk gehad hebben dat zich uitstrekt over de Italiaanse provincies Piemonte, Venetië en Calabrië.



Juve en Real strijden deze avond in het Cardiff City Stadium om de eindzege in de Champions League.