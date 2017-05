Cristiano Ronaldo blikt vol vertrouwen vooruit naar finale: "We zijn beter dan Juve"

YP

30/05/17 - 17u51 Bron: Belga

© ap.

Real-ster Cristiano Ronaldo gaat met veel vertrouwen naar de Champions League Finale tegen Juventus. "We moeten hen tonen wie de beste is", aldus de Portugees dinsdag.

© afp.

"Volgens mij zijn wij beter, maar we gaan het moeten tonen. We weten dat Juve een hele goede ploeg is", zei Ronaldo vandaag op de 'Media Day' in aanloop naar de finale van de Champions League. Als Real Madrid wint, is het de eerste ploeg sinds de oprichting van de Champions League in 1992 die zijn titel weet te verlengen. "De ploeg zit in een sterke periode, en daar moeten we van profiteren. Het winnen van de titel heeft ons gekalmeerd, maar nu willen we geschiedenis schrijven."



Gareth Bale traint na een kuitblessure terug met de groep, maar voelt zich naar eigen zeggen nog niet honderd procent. "Maar ik werk hard om toch speelklaar te geraken voor zaterdag", aldus Bale. De finale vindt zaterdag in zijn thuisstadion in Cardiff plaats.