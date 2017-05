Zidane beschikt over volledig fitte kern voor Champions League-finale tegen Juventus

SW

30/05/17

© ap.

Real Madrid-coach Zinedine Zidane kan zaterdag (3 juni) in de Champions Leaguefinale tegen Juventus over al zijn spelers beschikken. Gareth Bale traint na een maand afwezigheid terug met de groep, maar of de Welshman in zijn eigen nationaal stadion ook zal spelen, liet Zidane vandaag nog in het midden.