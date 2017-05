Anderlecht belandt sowieso in pot 3, maar welke teams kan paars-wit nu treffen in de Champions League?

Pieter-Jan Calcoen

30/05/17 - 09u11

© getty.

Meevaller voor Anderlecht. Paars-wit zit bij de loting van de Champions League-poules op 24 augustus sowieso in pot 3 en treft dus zeker één 'haalbare' tegenstander. Als Club Brugge stunt en de groepsfase haalt, belandt het in pot 4.

Nu de meeste Europese competities afgelopen zijn, kent Anderlecht in grote lijnen zijn mogelijke opponenten in de groepsfase van de Champions League. De ploegen uit pot 1 kan de landskampioen reeds beginnen te scouten - die zijn zeker van hun plek. In de overige potten moeten de teams met een sterretje achter de naam (zie overzicht onderaan) nog voorrondes afwerken, maar op basis van hun coëfficiënt zijn zij de grootste kanshebbers om het eindtoernooi effectief te halen. Voor Anderlecht zullen de uitslagen van de voorrondes op zich niks veranderen: het zit op 24 augustus sowieso in pot 3.



Mocht Club Anderlecht vervoegen op de loting in Monaco, dan geniet het, in tegenstelling tot vorig seizoen, niet van de 'beschermde' status in pot 3, maar maakt het deel uit van pot 4. Er zal evenwel een serieuze krachttoer nodig zijn om het tot de poulefase te schoppen. In de derde voorronde is Club reekshoofd en speelt het tegen Steaua Boekarest, Young Boys Bern, OGC Nice, Basaksehir of de runner-up in Griekenland (AEK Athene, PAOK of Panathinaikos). Maar in de play-offs is blauw-zwart, behoudens een mirakel, geen reekshoofd en moet het kleppers als Sevilla, Napoli of Liverpool wippen.