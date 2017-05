Juve-trainer Allegri schuift favorietenrol door naar Real: "Maar we moeten geloven in eigen kunnen"

Bewerkt door: MH

Juventus-trainer Massimiliano Allegri heeft voorafgaand aan de Champions League-finale van zaterdag tegen Real Madrid gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen. "We moeten geloven in eigen kunnen, maar voor mij is Real favoriet", vertelde de Italiaanse coach vandaag.