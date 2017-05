VDVJ

29/05/17 - 06u43

© afp.

Club Brugge kent vier van zijn vijf mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van de Champions League. Blauw-zwart neemt het op tegen Nice, Basaksehir, Young Boys Bern, Steaua Boekarest of de runner-up in Griekenland. Daar zijn met één speeldag te gaan nog drie ploegen in de running om het begeerde Champions League-ticket binnen te halen: AEK Athene, PAOK Thessaloniki en Panathinaikos. De loting is op 14 juli.