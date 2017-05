Prijsuitreiking keert terug van tribune naar het veld bij Champions League

Eline Van Der Meulen

17/05/17 - 16u28 Bron: Belga

© anp.

De trofeeën van de Champions League en de Europa League worden vanaf dit seizoen terug op het veld uitgereikt. De Europese Voetbalbond wil zo de beleving en de zichtbaarheid verbeteren.

"Het veld is het podium van de spelers, en het is daarom gepast om hun prestaties daar te vieren", lichtte UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zijn beslissing vandaag toe. "Het is logischer dat de officials van de tribune afdalen om op het veld de spelers te feliciteren."



De beslissing heeft niet alleen een symbolische waarde, maar moet ook voor zowel spelers als toeschouwers praktische vooruitgang betekenen. "De toeschouwers in het stadion zullen het overhandigen van de trofee beter te zien krijgen, en ook voor de televisiekijkers zal het overzichtelijker worden. De spelers kunnen gewoon op het veld blijven vieren in plaats van de tribune te moeten beklimmen."



De finale van de Europa League gaat op woensdag 24 mei in Stockholm door. Ajax neemt het daarin op tegen Manchester United. De beslissing in de Champions League valt op zaterdag 3 juni in Cardiff, als Real Madrid en Juventus het tegen mekaar opnemen.