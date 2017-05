Hoe de indrukwekkende tifo in Vicente Calderon eigenlijk kurkdroog antwoord was op plaagstoot van Real-fans

Yari Pinnewaert

11/05/17 - 12u11

© photo news.

Gisteravond, 20u40: net voor de aftrap van de laatste Europese wedstrijd in het mythische Vicente Calderon, pakken de Atlético-fans uit met een indrukwekkende tifo met als opschrift 'Orgulloso de no ser como vosotros', wat vrij vertaald 'trots niet te zijn zoals jullie' betekent. Een actie die er niet zomaar kwam. Vorige week, voor de heenwedstrijd, hadden de fans van Real namelijk als eerste toegeslagen. Zij ontrolden een Champions League-trofee geflankeerd door aan de ene kant 'Milan' en aan de andere kant 'Lissabon'. Daarboven stond 'Decidme que se siente' - 'Zeg eens hoe het voelt'. Daarmee verwees de aanhang van de 'Koninklijke' natuurlijk naar de twee steden waarin hun team de finale van het kampioenenbal won tegen de 'Rojiblancos'. Ondanks de uitschakeling toch nog een troost voor de fans van Atleti: de laatste derby in het Calderon werd winnend afgesloten.