Zidane in finale tegen ex-club: "Juventus heeft mij heel veel gebracht"

11/05/17 - 09u29 Bron: ANP

Voor Zinédine Zidane kan het bijna niet mooier. De trainer van Real Madrid speelt begin juni met zijn club de Champions League-finale tegen Juventus. Zidane kwam van 1996 tot 2001 uit voor de Italiaanse grootmacht, waar hij uitgroeide tot een topspeler.

"Natuurlijk is het speciaal voor mij. Juventus heeft mij heel veel gebracht", aldus Zidane, die gisteravond met Real de return in de halve finale met 2-1 verloor van Atlético Madrid. 'De Koninklijke' had het eerste duel met 3-0 gewonnen. "Ik ben nu coach van Real Madrid, de andere club van mijn leven. Het wordt een geweldige finale. We weten dat het zwaar wordt. Juventus verdient een plaats in de finale, maar wij zeker ook."



Juventus won de Champions League in 1996 voor het laatst. Zidane speelde toen nog bij Bordeaux en stapte na dat seizoen over naar de club uit de Serie A. Bij Real kan Zidane de belangrijkste Europese trofee voor clubteams voor het tweede jaar op rij winnen. Tegen Atlético leek het na een snelle 2-0-achterstand nog even spannend te worden. "Met rust en geduld wisten we dat we kansen gingen creëren. Na 25 minuten veranderde het spelbeeld en kregen we de wedstrijd meer onder controle", zag Zidane.



Isco zorgde kort voor rust voor de aansluitingstreffer, waarmee de spanning uit de wedstrijd verdween. Zidane: "Isco speelt heel goed tussen de linies en doet tegenstanders daar pijn. De tweede helft speelden we weer ons eigen spel. Deze groep is fenomenaal. Maar we hebben nog niets gewonnen."