25 lichtgewonden bij relletjes voor aanvang Madrileense derby

Twintig supporters en vijf agenten zijn vandaag bij relletjes voor aanvang van de halve finale van de Champions League tussen Atletico Madrid en stadgenoot Real lichtgewond geraakt. Dat hebben de Madrileense ordediensten bekendgemaakt.

De relletjes braken uit toen bussen met Real-fans toekwamen aan het Estadio Vicente Calderon. Thuissupporters bekogelden de bezoekers met flessen en andere voorwerpen, de politie moest ingrijpen om beide clans uit elkaar te houden en de rust te herstellen. De lichtgewonden hoefden niet voor verzorging naar het ziekenhuis. Er werden vooralsnog geen arrestaties verricht.



Atletico en Real strijden in Vicente Calderon voor een plek in de Champions League-finale tegen Juventus. Atleti moet in de terugmatch een 3-0 achterstand ophalen tegen de buren van Real.