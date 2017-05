Real bibbert even tegen Atletico, maar 'Koninklijke' knokt zich verdiend naar derde finale in vier jaar

Thomas Lissens

Real Madrid en Juventus spelen op 3 juni in Cardiff de finale van de Champions League. De troepen van Zinedine Zidane knokten zich vanavond, niet zonder moeite, voorbij stadsgenoot Atletico Madrid naar hun derde eindstrijd in vier seizoenen. Real kon zich tegen Carrasco en co een 2-1-nederlaag permitteren, nadat het de heenwedstrijd met 3-0 had gewonnen.

© reuters. Na de 3-0 uit de heenwedstrijd hadden Carrasco en co flink wat werk op de plank liggen. En dat leek de Rode Duivel maar al te goed te beseffen. Waar de 23-jarige winger in de heenwedstrijd nog nagenoeg onzichtbaar was, nam hij zijn ploeg vandaag meteen bij de hand. Carrasco dweilde meermaals gretig zijn flank af en de Belg ging ook voorop in de bitse strijd die tussen de lijnen werd uitgevochten. Ter illustratie: na vijf minuten stonden Danilo en Savic al in het boekje van scheidsrechter Cakir. En het was de thuisploeg die het vaakst als winnaar uit de bus kwam.



Atletico kreeg de beste kansen en na elf minuten gingen de decibels in Madrid nog met een stevige ruk de hoogte in. Niguez troefde op een hoekschop Ronaldo af en de 22-jarige middenvelder buffelde de 1-0 in doel. Vier minuten later moest Real-doelman Navas zich bovendien nog eens omdraaien, als Griezmann met wat geluk vanaf de stip voor 2-0 had gezorgd.



Zou de laatste Europese match in het Vicente Calderon-stadion dan toch nog wat specialer worden? De fanatieke thuisaanhang begon er steeds meer in te geloven. Maar Atletico kon het hoge tempo niet aanhouden en Real boekte steeds meer terreinwinst. Dat leverde vlak voor rust ook de 2-1 op. Isco kon van dichtbij Oblak verschalken, nadat Benzema wel heel simpel drie verdedigers in de wind kon zetten. Lees ook LIVE: 2-0! Griezmann verdubbelt de score van op de stip!

