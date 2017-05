Is een 'remontada' toch nog mogelijk? Amper twee jaar geleden won Atlético met 4-0 van stadsgenoot Real

XC

Stefan Savic in duel met Karim Benzema. © photo news.

Real Madrid verdedigt vanavond zijn 3-0-voorsprong in de halve finale van de Champions League op het veld van Atlético Madrid. De ploeg van Diego Simeone heeft dus een mirakel nodig om de stadsrivaal alsnog uit te schakelen. Toch is dat niet onmogelijk, zo blijkt. Slechts twee jaar geleden ging Real Madrid nog met 4-0 zwaar onderuit in Vicente Calderón.

De thuiswedstrijd tegen Real wordt de laatste Europese partij voor de rood-witten in het magische Vicente Calderón. Na dit seizoen verhuist Atlético namelijk naar het Wanda Metropolitano-stadion. Carrasco en co zijn dus gebrand om in de Champions League nog een laatste keer te schitteren in de mythische voetbaltempel. Calderón is iets uniek. Wanneer 'Los Colchoneros' vroeg kunnen scoren, kan alles. Ze gaan ongetwijfeld de ziel uit hun lijf lopen, gesteund door het fantastische publiek.

7 februari 2015. Als Atlético die dag vanavond kan herhalen, is het mirakel gebeurd. Toen kreeg Real Madrid namelijk een heuse pandoering. Na een wervelende openingsfase liepen de troepen van Diego Simeone meteen uit tot 2-0, dankzij goals van Tiago en Saul Ñiguez. Een opgezweept Atlético telde de stadgenoot in de tweede helft hélemaal uit. Sterspeler Griezmann en Mandzukic maakten de vernedering compleet: vier-nul.