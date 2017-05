Het meest emotionele moment uit Juve - Monaco speelde zich even na de match af

© rv.

Juventus had gisteravond weinig moeite om Monaco af te houden en al voor de negende keer de finale te bereiken van de Europacup I of de Champions League. Slechts drie clubs doen beter. Voor wie die finale in Cardiff een extra speciale aangelegenheid wordt, is Gianluigi Buffon. Op het ronduit indrukwekkende palmares van de 39-jarige keeper en kapitein van de 'Bianconeri' ontbreekt immers nog één trofee: de beker met de Grote Oren. Het clubicoon van Juventus doet er voor de derde keer in zijn carrière een gooi naar. In 2003 tegen Milan en in 2015 tegen Barcelona moest hij vrede nemen met die lelijke miniatuurversie.



Levende legende Buffon was alvast duidelijk opgezet met het feit dat hij op 3 juni tegen Real Madrid een nieuwe kans krijgt. Toen al de andere spelers al even van het veld waren, trok hij - waarschijnlijk na het geven van een interview - terug richting de harde kern van de 'Oude Dame'. Om zijn handschoenen richting tifosi te gooien en op de tonen van Coldplay's 'A Sky Full Of Stars' een klein maar intens feestje te bouwen. 'Gigi, ad un passo dal paradisio': Gianluigi Buffon is nog één trapje verwijderd van het paradijs.