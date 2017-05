Juventus mag finaleticket al boeken na twee goals van Higuain in Monaco

© getty.

Real Madrid - Juventus. Bij deze is de affiche in Cardiff ook bekend. Met dank aan Higuain. Twee goals van de Argentijn volstonden voor een duidelijke 0-2 zege in het prinsdom. Dat moet meer dan genoeg zijn, volgende week in Turijn.

Barcelona kon het niet in de kwartfinale. Wat zou AS Monaco dan de code van Juventus kunnen kraken? Of het zou van Kylian Mbappé moeten komen. Gans Europa zit achter het Franse toptalent aan en ook vandaag maakte hij indruk. De o zo stugge defensie van Juve had in het begin de handen meer dan vol met Mbappé. Alleen was de rest niet op hetzelfde niveau. Al combinerend slaagde Monaco er niet in om in de buurt van Buffon te komen. Aan de overkant lukte dat wél. En hoe. Na een heerlijke aanval over een aantal stationnetjes - met hakjes van Dybala en uiteindelijk Dani Alvés - zette Higuain de 0-1 op het bord. Wereldgoal.



AS Monaco kwam met een pak meer grinta uit de kleedkamer, getuige de prima mogelijkheid voor Falcao. Buffon stond pal. Juventus nam de lakens opnieuw in handen en nadat eerst Subasic met een ultieme reflex Marchisio van de 0-2 had gehouden, was het enkele minuten toch raak. Een fluwelen voorzet van Dani Alvés schoof Higuain simpel tegen de netten. Boeken toe. De tickets richting Cardiff mogen al geboekt worden.