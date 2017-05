Heeft Atletico reden tot klagen? Potje van Ramos kookte wéér over, al bleef smerige charge onbestraft

TL

3/05/17 - 10u26

Ramos plantte zijn elleboog op het achtehoofd van Lucas Hernandez. © kos.

video Real Madrid haalde het gisteravond makkelijk met 3-0 van stadsrivaal Atletico Madrid in de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League. Maar hadden de withemden de wedstrijd wel met elf mogen eindigen? Carrasco en co denken ongetwijfeld van niet.