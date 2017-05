Ronaldo kroont zich met hattrick tot koning van Madrid, Carrasco en Atlético hebben mirakel nodig

Steven Gijbels

2/05/17 - 22u36

© photo news.

Yannick Carrasco en Atlético Madrid staan voor een loodzware - zeg maar onmogelijke - opdracht als het de finales van de Champions League nog wil bereiken. De manschappen van coach Diego Simeone incasseerden op het veld van stadsrivaal Real Madrid na een bijzonder bleke partij een 3-0 nederlaag. Cristiano Ronaldo was andermaal de grote held met een hattrick.

© ap.

Real-coach Zidane kon geen beroep doen op de geblesseerde Bale waardoor Isco aan de aftrap kwam. Bij de bezoekers was Carrasco wonderwel genezen van een schouderblessure die hem afgelopen weekend aan de kant hield. Simeone dropte de Rode Duivel meteen in de basis. Ook Lucas Hernandez moest opdraven doordat certitude Juanfran in de lappenmand ligt.



Ronaldo, wie anders?

De Koninklijke greep Atlético Madrid meteen bij de keel. De bezoekers kregen nauwelijks een voet aan de grond en mochten al vroeg achtervolgen. Carvajal en Benzema vonden eerst nog Oblak op hun weg, maar Ronaldo kopte niet veel later wel raak op een voorzet van Casemiro. CL-doelpunt nummer 101 voor de Portugees.



Omhaal Benzema

Real duwde door en was nog enkele keren dicht bij de 2-0. Een prachtige omhaal van Benzema ging rakelings over en Oblak ranselde met een schitterende parade een kopbal van Varane uit zijn kooi. 'Los Colchoneros' konden maar één keer echt dreigen. Navas dook in de voeten van Gameiro waardoor het halfweg 1-0 bleef.