Mbappé effent het pad voor overtuigend Monaco

Tomas Taecke

19/04/17 - 22u49

Mbappé (links) viert met Falcao na de vroege 1-0 © reuters.

AS Monaco heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de halve finales (3-1). Met dank aan Mbappé en Falcao, die de leider in de Ligue 1 al vroeg naar een comfortabele 2-0-voorsprong trapten. Juventus, Atlético en Real Madrid juichen maar beter niet al te hard wanneer dit Monaco vrijdag tijdens de loting aan hen gekoppeld wordt.

Borussia Dortmund had na de 2-3-nederlaag van vorige week een 'Monaco-Wünder' nodig in het Stade Louis II. De Bundesligaclub trok vol goeie moed naar het prinsdom, mede door de rentree van Marco Reus. De 27-jarige sterkhouder ontbrak vorige woensdag, maar had bij zijn rentree tegen Frankfurt amper 122 seconden nodig om te scoren. Reus zit aan zes stuks in de Champions League en was voor aanvang dan ook dé hoop van gans Borussia. Dat Marc Bartra, die vorige week in het ziekenhuis belandde na de aanslag op de spelersbus, meereisde naar Monaco, moest de Duitsers een extra boost geven. Geen terreurdreiging voor de match deze keer, wél opnieuw oponthoud voor de spelersbus van Borussia. Doordat de Duitsers bij het hotel een kwartier vertraging opliepen, werd de match dan ook vijf minuten later op gang getrapt. Bij Monaco rekende coach Leonardo Jardim op de tandem Mbappé-Falcao. Met beide spitsen samen voorin scoorde de Ligue 1-club dit seizoen gemiddeld vier keer. Mbappé zit aan 15 goals in 15 matchen, waarvan twee in de heenwedstrijd van de kwartfinale op Duitse bodem. Lees ook HERBELEEF hoe AS Monaco nu ook Borussia Dortmund uitschakelde

Herbeleef hoe Barcelona niet kon scoren tegen Juventus © epa.

De eerste kans was voor Reus, de eerste treffer al héél vroeg voor Mbappé. De 18-jarige sensatie van Monaco profiteerde al vroeg van een foutje van Bürki, die een harde knal van Mendy onvoldoende verwerkte. Monaco meteen op rozen, Mbappé in de wolken na zijn 16de treffer in evenveel matchen. Enkel Raúl (ex-Real Madrid) scoorde voor zijn 19de verjaardag meer goals in de Champions League dan Mbappé. Dortmund raapte zijn moed samen, maar na 17 minuten was de wedstrijd klaar. Falcao kon niet achterblijven en kopte een prachtige aanval van de thuisploeg voorbij Bürki in doel. Goed voor zijn 45ste goal in 50 Europese wedstrijden, een fantastisch record voor de Colombiaan. In een verder kansloze eerste helft hielden beide teams elkaar goed in evenwicht. Dortmund kwam af en toe piepen, maar was niet in staat om Monaco te verontrusten. © afp.