"Ik heb ze meegemaakt, scheidsrechters in Madrid. Real gaf graag cadeautjes en de refs deden dan iets terug"

Ook Jan Mulder zag hoe scheidsrechter Viktor Kassai gisteren niet de beste wedstrijd uit zijn carrière floot. Het deed Mulder onder meer terugdenken aan Real Madrid-Anderlecht uit 1966.

Ik heb ze als speler meegemaakt, scheidsrechters in Madrid. Onkreukbare heren waren het niet. Ze kregen graag een cadeautje en waren niet te beroerd daar iets voor terug te doen. Real Madrid gaf graag cadeautjes. Deal.



In de kwartfinale van de Champions League 2017, Real-Bayern, kwam de scheidsrechter uit Hongarije. Viktor Kassai. De naam is nu al een scheldnaam in Duitsland. Kassai verzuimde drie keer Casemiro een tweede gele kaart te geven. Voor een correcte sliding kreeg Vidal van Bayern wel zijn tweede.



Ronaldo scoorde twee buitenspeldoelpunten. Het radiocontact tussen de zes Hongaren was blijkbaar even verbroken. En zo ging het maar door. Elke kleine beslissing gaf je het gevoel dat Bayern München niet kon winnen.



