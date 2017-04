Real Madrid schaart zich na bloedstollende thriller tegen Bayern bij laatste vier (4-2), Ronaldo (mede dankzij ref) grote held

Manu Henry

Dat één grootmacht het Europese toneel vandaag moest verlaten, stond vast. Wel, het is Bayern München geworden. De Duitse Rekordmeister moest na bloedstollende verlengingen het onderspit delven in Bernabéu tegen Real Madrid (4-2). In de verlengingen nam de 'Koninklijke' - onder impuls van een alweer scorende Ronaldo - alsnog ruim afstand van tien Bayern-gladiatoren. De Portugese superster is vanavond trouwens een nieuw record rijker: hij is de eerste die de kaap van 100 CL-goals overschrijdt. Bij Bayern waren ze na afloop alles behalve te spreken over de arbitrage.

Ronaldo liet in het eerste bedrijf na om Real de voorsprong te bezorgen © ap. Een eerste helft om U tegen te zeggen, wonderwel zonder doelpunten. Een verschroeiend tempo, kansen over en weer, en een thuispubliek dat helemaal uitzinnig was bij elke gevaarlijke tegenprik van Ronaldo en co. Bayern nam nochtans het heft in handen in de openingsfase en was na tien minuten al dicht bij de 0-1. Eerst was er een prima interceptie van Marcelo nodig op de inzet van Thiago, in de herneming trof Robben het zijnet. Real was meteen gewaarschuwd. Op een eerste gevaarlijke counter van de thuisploeg was het wachten tot halfweg het eerste bedrijf. Benzema knikte, op aangeven van Marcelo, voorlangs. Het spel ging vliegensvlug heen en weer en iets voor het halfuur veerde het Bernabéu helemaal recht. Ware het niet dat Boateng in allerijl een schot van Sergio Ramos van de lijn wegkegelde. Géén doelpunt dus voor de rots in de branding centraal in de verdediging van Real - in nota bene zijn 100ste Champions League-wedstrijd. De Madrilenen loerden voortdurend op de counter en ook Ronaldo was nog tweemaal dicht bij de openingsgoal. Eerst stuitte de Portugees op de benen van Neuer. Even later loeierde hij met links het leer rakelings over. Geen goals dus voor de pauze ondanks een bijzonder aangenaam kijkstuk. Lees ook LIVE: Boateng én Hummels dan toch fit bij Bayern, geen verrassingen in basiself Real MILESTONE: Cristiano Ronaldo is the first player in history to score 100 goals in the Champions League.



