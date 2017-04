Carrasco en zijn Atlético Madrid zetten punt achter sprookje Leicester City

Steven Gijbels

Met Yannick Carrasco is er nog altijd één Rode Duivel in de running om de Champions League te winnen. Zijn Atlético Madrid speelde op het veld van Leicester City 1-1 gelijk, maar had al de heenmatch gewonnen met 1-0. Vardy wiste de openingstreffer van Saul na rust uit, verder kwamen de Foxes echter niet. 'Los Colchoneros' bereiken zo voor de derde keer in vier jaar tijd de halve finales van het kampioenenbal. In 2014 en 2016 strandde het telkens in de finale.