Lewandowski raakt klaar voor return tegen Real Madrid

Door: redactie

16/04/17 - 14u00 Bron: Belga

Robert Lewandowski. © getty.

Bayern München kan volgende week dinsdag in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid hoogstwaarschijnlijk rekenen op Robert Lewandowski. De Poolse topspits miste afgelopen woensdag de heenmatch voor eigen publiek door een schouderblessure. Vandaag trainde hij gewoon mee.

"Het gaat goed met mij. Ik ben heel blij dat ik vandaag kon aansluiten bij de groep. Alles is ok", vertelde Lewandowski.



Zonder zijn beste aanvaller verloor Der Rekordmeister met 1-2 van Real Madrid. Kwalificatie voor de halve finale van de Champions League wordt volgende week in Santiago Bernabeu dus een hele opgave. Verdedigers Mats Hummels en Jérôme Boateng blijven door blessures waarschijnlijk onbeschikbaar. Javi Martinez is geschorst.