Acht fans van Leicester krijgen gevangenisstraf voor ongeregeldheden in Madrid

13/04/17 - 21u30 Bron: Belga

Acht supporters van de Engelse club Leicester City zijn door een Spaanse rechter in Madrid veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Dat heeft een woordvoerder van het Madrileense hof van beroep vandaag bevestigd aan het Franse nieuwsagentschap AFP. Voorafgaand aan het duel van gisteren tegen Atlético Madrid (1-0) in de kwartfinales van de Champions League raakten enkele Engelse supporters slaags met de politie.

In de clinch met oproerpolitie

Dinsdagavond gingen tientallen verhitte supporters op het toeristische Plaza Mayor de confrontatie aan met de oproerpolitie. In beide kampen werden slachtoffers met lichte verwondingen verzorgd, niemand moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. gisterennamiddag, enkele uren voor het Champions League-duel in het Estadio Vicente Calderón, waren er opnieuw rellen. Op allerlei beelden is te zien hoe oproeragenten de supporters met matrakken probeerden uiteen te drijven, enkele fans raakten daarbij gewond. De woordvoerder van de Spaanse rechtbank ontkende dat er klachten tegen de politie werden neergelegd.



Door de tegenstrijdige informatie heeft Leicester besloten in samenwerking met de UEFA en de Spaanse autoriteiten een onderzoek in te stellen om de werkelijke oorzaak van de ongeregeldheden te achterhalen.