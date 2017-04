Spelersvakbond FIFPro: Dortmund had niet zo snel na bomaanslag moeten spelen

Door: redactie

De internationale vakbond voor voetballers FIFPro vindt dat Borussia Dortmund gisteren nooit had mogen spelen in de Champions League tegen AS Monaco. Een dag eerder was de selectie het doelwit van een bomaanslag, waarbij de Spaanse verdediger Marc Bartra gewond raakte. "Voetballers zijn in de eerste plaats ook mensen. De gebeurtenissen waren ernstig genoeg om de wedstrijd met meer dan 24 uit te stellen", twitterde de in het Nederlandse Hoofddorp (Haarlemmermeer) gevestigde spelersvakbond vandaag.