Klopp leeft mee met zijn ex-spelers bij Dortmund: "Ik zag de shock in hun ogen"

Door: Glenn Bogaert

13/04/17 - 18u40 Bron: Daily Mail

© getty.

Twee dagen na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund heeft ook ex-trainer van de Duitse topclub Jürgen Klopp zijn licht laten schijnen over de schokkende kwestie. De huidige coach van Liverpool was zichtbaar aangedaan toen het onderwerp aan bod kwam op zijn wekelijkse persconferentie. En uiteraard had de 49-jarige Duitser ook zo zijn mening over de sportieve kant van de zaak, moest er gisteravond wel gespeeld worden amper een dag na het incident?

Klopp was van 2008 tot 2015 trainer van 'Die Schwarzgelben' en pakte in die periode twee keer de landstitel: in 2011 en 2012. Zijn band met Dortmund is dan ook nog onverwoestbaar. "Eerst en vooral wil ik benadrukken, dat wat ik te zeggen heb, niet belangrijk is. Wat kan ik erover zeggen? Het was een zeer moeilijk moment voor iedereen. Ik weet niet hoe vaak ik in de voorbije jaren in dat hotel heb verbleven. Ik weet perfect waar het gelegen is op die bewuste weg. Ik was op weg naar huis van ons trainingscomplex toen ik een telefoontje kreeg met het nieuws. Ik heb meteen geprobeerd van meer informatie te verkrijgen. Ik was bang voor de spelers en bij uitbreiding voor iedereen."



Het was ook voor Klopp een emotionele rollercoaster: "Aanvankelijk leek het allemaal niet zo erg, maar later bleek het toch ernstiger dan eerst aangenomen. Ik had contact met een paar mensen, maar wilde hen eigenlijk niet storen met belachelijke vragen. Het laatste waar ik aan dacht, was eigenlijk die match tegen AS Monaco. Ik snap wel waarom de match gewoon doorging gisteren. Het is zo al bijzonder moeilijk om een gaatje te vinden in de drukke voetbalkalender. Maar iedereen zou gezegd hebben: laat ons die match volgende week afwerken. Ik heb gekeken en was erg trots op Dortmund en op de sfeer in het stadion. Ze hebben geprobeerd van het zo goed mogelijk te doen. Maar ik zag de emotie op het gezicht van mijn ex-spelers, de shock in hun ogen. Daarna heb ik de match nog eens bekeken."



Klopp beseft echter dat de (voetbal)wereld blijft draaien: "Het is een zeer ernstig iets. Het zal tijd kosten om dit op een deftige manier te verwerken. Als de personen die de beslissing hebben genomen om de match toch te laten doorgaan op de bus hadden gezeten, zouden ze ook niet gespeeld hebben. Maar de match is achter de rug. De spelers hebben nu een paar dagen om te bekomen. Ze hebben een paar dagen tijd om te verwerken wat er dinsdagavond gebeurd is. Het is moeilijk om alles zomaar snel te kunnen vatten, maar het leven gaat voort. We zijn begaan met Dortmund, maar we moeten wel verder. Of ik zelf bang of bezorgd ben? Neen, we kunnen in het leven alleen maar proberen van ons 100% in te zetten. Ik ben er heilig van overtuigd dat de mensen die instaan voor onze veiligheid dat ook doen."