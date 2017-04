Is de UEFA harteloos of wereldvreemd? Ook na deze aanslagen moést er gevoetbald worden

Een restant van één van de WTC-torens in New York. © photo news.

Borussia Dortmund voelt zich compléét genegeerd door de UEFA. Dat zei coach Thomas Tuchel in de nasleep van de aanslag op de Duitse spelersbus dinsdag. "We kregen een sms dat de match woensdag zou doorgaan. Ons is nooit iets gevraagd. De UEFA heeft het incident behandeld alsof er een blikje bier naar onze bus was gegooid." Is de UEFA harteloos omdat ze Dortmund een dag later al de wei injoeg? Of wereldvreemd? Twee voorbeelden uit het verleden wijzen in elk geval niet op een groot empatisch vermogen bij de bobo's uit Zwitserland.

De aanslagen van 9/11 11 september 2001. In New York boren zich binnen een tijdsspanne van 17 minuten twee vliegtuigen in de WTC-torens. Later crasht er een derde vliegtuig op het Pentagon in Washington. Een vierde toestel, net als de drie andere gekaapt, stort neer in een veld even buiten Pittsburg.



De omvang van de ramp is snel duidelijk, maar niet voor de UEFA. Die avond staat er namelijk een speeldag in de Champions League op het programma en die moet koste wat het kost doorgaan. De wedstrijden uitstellen en verplaatsen naar een latere datum? Geen denken aan. PSV, toen getraind door Eric Gerets, moest die avond aantreden op het veld van het Franse Nantes. Een smeekbede van Gerets en PSV-voorzitter Van Raaij bij de UEFA om uitstel hielp niet: er moést gevoetbald worden. "Na twee seconden had ik al spijt dat ik op het veld stond", zou PSV-doelman Ronald Waterreus later zeggen. "Die ramp speelde de hele wedstrijd door mijn hoofd."



Ook Anderlecht moet op 9/11 aan de slag op het kampioenenbal. Paars-wit speelt op het veld van het Russische Lokomotiv Moskou 1-1 gelijk. Lees ook "UEFA heeft ons compléét genegeerd. We kregen sms dat we woensdag moesten spelen, alsof er een blikje bier naar onze bus was gegooid"

Slachtoffer van aanslag op spelersbus Dortmund spreekt vanuit ziekenhuis Een verwoest treinstel na de aanslagen in Madrid. © photo news.