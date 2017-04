"UEFA heeft ons compléét genegeerd. We kregen sms dat we woensdag moesten spelen, alsof er een blikje bier naar onze bus was gegooid"

Dortmund-spelers reageren ontgoocheld na de 2-3 nederlaag tegen AS Monaco. © afp.

Thomas Tuchel, coach van Borussia Dortmund, zegt dat zijn team volledig is genegeerd door de UEFA.

De Europese voetbalbond besliste dinsdagavond na de aanslag op de Duitse spelersbus dat het duel woensdagavond al gespeeld moest worden. Een aangeslagen Dortmund verloor tegen AS Monaco met 2-3. Volgens de UEFA was de nieuwe speeldatum vastgelegd na overleg met beide teams.



"Ons is nooit iets gevraagd", zei Tuchel na afloop van de match. "We werden op de hoogte gebracht met een sms dat de match woensdag zou doorgaan. De beslissing is volledig genomen door de UEFA. Die heeft het incident behandeld alsof er een blikje bier naar de bus was gegooid."



Tuchel liet voor de wedstrijd al weten liever wat meer tijd te hebben gehad. "Het is héél moeilijk om in een dag tijd te verwerken wat hier is gebeurd", aldus de Dortmund-coach. "Wij voelden ons zó onmachtig. We stonden nog aan de bus, Bartra werd naar het ziekenhuis gevoerd. En dan hoor je dat de UEFA in Nyon heeft beslist. Dat voelde niet goed aan. Er zijn spelers die zo'n aanslag makkelijk kunnen wegsteken. Maar er zijn er ook die zeer aangedaan waren. Vele jongens met een gezin maakten zich zorgen. De UEFA heeft ons compléét genegeerd."