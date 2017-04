CR7-time! Ronaldo velt 10 man van Bayern met eerste 2 treffers in CL sinds eind september én bereikt mijlpaal

Door: Glenn Bogaert

12/04/17 - 22u38

Van 27 september 2016 was het geleden dat hij nog eens gescoord had in de Champions League, maar vanavond maakte Cristiano Ronaldo eindelijk komaf met die ellendig lange periode van droogte. De Portugese sterspeler van Real wiste in de heenmatch van de kwartfinales op het veld van Bayern München eerst de 1-0 van Arturo Vidal uit met een heerlijke knal in één tijd. Om daarna een klein kwartier voor tijd nog eens dodelijk toe te slaan. En zo werd niet Manuel Neuer, die uitpakte met enkele knappe reddingen, maar dus wel CR7 man van de match. Bayern, dat een halfuur met 10 speelde, Lewandowski moest missen én een penalty liet liggen, staat in Madrid voor een flinke klus.

Een finale avant la lettre en dus zaten we toch wel op het puntje van onze stoel voor Bayern-Real. Twee teams met een uitpuilende prijzenkast en serieus wat adelbrieven in de Champions League. En dat hadden we het nog niet over al dat lekkers op het veld want met toppers als Ronaldo, Bale, Modric, Robben, Ribéry en Müller mag je gewoon een spektakelavondje verwachten. Grote afwezige: Robert Lewandowski, een aderlating voor de 'Rekordmeister'. Maar de Poolse goalgetter werd (aanvankelijk) eigenlijk niet echt gemist. Bayern trok meteen ten oorlog en versierde al snel een resem hoekschoppen. Pressen maar!



Aan de overkant waren de prikken van de Madrilenen schaars, maar het moet wel gezegd: de beste kans was na 17 minuten wel voor Benzema. De Franse spits kopte een puike voorzet van Toni Kroos tegen de onderkant van de lat, al zat Manuel Neuer er wel nog uitstekend bij. Het was 25 minuten aan een stuk gewoon kijken naar een schaakspel, we hadden een doelpuntje nodig. En we werden prompt op onze wenken bediend. Arturo Vidal troefde, niet toevallig op een hoekschop, zijn belager Nacho af en buffelde het leer staalhard voorbij een hulpeloze Keylor Navas. Ronaldo really is an extraordinary goal-scoring machine. — Gary Lineker (@GaryLineker) Wed Apr 12 00:00:00 MEST 2017

Die flamboyante Vidal was trouwens dé man van de eerste helft. Het Chileense woelwater had in de vijf minuten voor rust altijd de 2-0 moeten maken. Eerst kopte hij een eindje over en in het absolute slot van de eerste helft liet hij een penalty onbenut na vermeend hands van Carvajal. De elfmeter belandde net niet op de parking van de Allianz Arena. En Real? Dat kon tussendoor enkel nog eens prikken via een bleke Ronaldo. Neuer had echter een prima duik in huis op een schot van de Portugese sterspeler.



Wacht maar, de 32-jarige man van Madeira zou nog wel zijn gram halen. Twee minuten na rust was het al bingo. Ronaldo nam een voorzet van Carvajal in één tijd lekker op de slof en Neuer was toch gezien. Real was helemaal wakker en zelfs de totaal anonieme Bale kwam dreigen. Zijn kopbal werd schitterend gepareerd door het betrouwbare sluitstuk van Bayern. Het was meteen het laatste kunstje van de onzichtbare Welshman.



En dan kwamen de drie horrorminuten van Javi Martínez. De Spanjaard pakte twee domme gele kaarten en mocht inrukken, Real in een zetel tegen tien man. 1-1 was al prima, maar nog een goaltje zou het pas echt mooi maken. Neuer speelde echter een wereldpartij en leek de grote held te gaan worden. Tot CR7 een klein kwartier voor tijd een gaatje vond tussen de benen van de Duitse doelman. Dan toch de 1-2, zijn 100ste ooit in Europa. En het had via Marcelo en Sergio Ramos, die een late goal afgekeurd zag, zelfs nog een pijnlijke 1-3 kunnen worden. Zure avond voor het van een finale dromende Bayern, Real kan met vertrouwen de return aanvatten. We kijken er al naar uit. 659 - Cristiano Ronaldo has ended his run of 659 minutes without a Champions League goal #UCL. Relief pic.twitter.com/jV3cYcn1pI — OptaJose (@OptaJose) Wed Apr 12 00:00:00 MEST 2017