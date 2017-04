Wonderboy Mbappé gidst Monaco nu ook voorbij Dortmund (2-3)

Door: redactie

12/04/17 - 20u38

© reuters.

Monaco heeft vanavond een uitstékende zaak gedaan met het oog op de halve finales van de Champions League. De Monegasken wonnen met 2-3 dankzij twee goals van wonderkind Kylian Mbappé en een owngoal van Bender. Dembélé en Kagawa deden toch nog wat terug voor de thuisploeg. 2-3 dus, er zijn wel lekkerdere uitgangsposities om mee naar Monaco af te reizen. Vraag dat maar aan Manchester City...

Borussia Dortmund blijft momenteel in de hoek zitten waar de klappen vallen. Waar afgelopen weekend de topper in de Bundesliga tegen Bayern nog zwaar verloren ging (4-1) en waar verdediger Bartra gisteren slachtoffer werd van een explosie op de spelersbus, bleek Monaco vanavond op de koop toe ook met 2-3 te sterk. Dat kwam mede door de sterke start van de Monegasken: Papastathopoulos, enkele weken geleden nog de kwelduivel van Romelu Lukaku in België-Griekenland vergreep zich aan Mbappé, maar Fabinho schoot het buitenkansje vanop de stip naast. Het bleek slechts uitstel, want enkele minuten nadien werkte diezelfde Mbappé de bal (weliswaar vanuit buitenspel) voorbij Dortmund-goalie Bürki en toen Bender zijn eigen doelman een tweede keer verschalkte, zag het er plots erg benard uit voor de Duitsers.